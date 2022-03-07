Salma Hayek aile boyu Balenciaga defilesinde

Salma Hayek, Balenciaga defilesinde ailesiyle birlikte boy gösterdi. 55 yaşındaki Meksikalı Hollywood yıldızı, 59 yaşındaki Fransız iş insanı eşi François-Henri Pinault, kızları Valentina (14) ve Mathilde (21) ile birlikte, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileyi izledi.



Pinault çiftinin kızları Valentina 2007’de dünyaya geldi. Mathilde ve 24 yaşındaki François Jr, François-Henri Pinault’nun eski eşi Dorothée Lepère ile birlikteliğinden olan çocukları.



İş insanı aynı zamanda model Linda Evangelista ile birlikteliğinden olan 15 yaşındaki Augustin’in de babası.



Pinault; Gucci, Saint Laurent ve Balenciaga gibi markaları kapsayan lüks moda grubu Kering’in CEO’su.



"PARASI İÇİN EVLENDİ" İDDİALARINI YALANLADI

Pinault’nun yine kendisiyle aynı adı taşıyan babası, geçen yıl Bloomberg milyarderler listesinde 23’üncü en zengin kişi olarak yer aldı. Pinault ailesi aynı zamanda Le Point dergisine, Fransız gazetesi Le Mode’a ve TF-1 TV kanalına da sahip.

Hayek ve Pianult 2009’da evlendi. Ünlü oyuncu, eşiyle parası için birlikte olduğu iddialarına geçen yıl katıldığı bir podcast programında yanıt vermişti. Hayek, “Biliyorsun, onunla evlendiğimde herkes 'Ah, bu anlaşmalı bir evlilik, parası için evlendi' demişti. Ben de 'Aman, neyse ne sürtükler' dedim. İstediğinizi düşünün.' Birlikte 15 yıl geçirdik, sevgimiz güçlü. Bir kere bile alınmadım, 'Aman, neyse ne' diye düşünüyorum” demişti.



Hayek, zengin erkeklere ayrımcılık konusuna da değinerek "Biri zengin olduğu için hemen iyi biri olmayabileceği, materyalist, değerleri olmayan, hatta aptal veya bu zenginliği hak etmeyen biri olabileceği ya da çok para sahibi olabilmek için yanlış şeyler yapmış olduğu düşünülür. Bunların hepsi önyargı ve bu arada ben de bunları duydum" diye konuşmuştu.