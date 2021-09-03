Salma Hayek: Yeni maceralara hazırım

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte Desperado filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek, 55 yaşına girdi. Doğum gününü ailesiyle birlikte çıktığı bir tatil beldesinde kutlayan Hayek, mavi mayosuyla objektif karşısına geçti.Verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan ünlü yıldız, paylaşımında kendisine mutlu yıllar diledikten sonra, "Yeni maceralara hazırım!" ifadelerini kullandı. Mayolu pozuyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Salma Hayek'e çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hayek, doğum günlerinde paylaştığı mayolu pozlarını bir gelenek haline getirdi. Ünlü yıldız, 54. yaş gününde de bu karesini paylaşmıştı. Salma Hayek, bir gün sonra da sarı mayo ve ona uygun renkte beline bağladığı pareosuyla poz vermişti.

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