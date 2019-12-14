Salma Hayek'ten yeni estetik açıklaması

Estetik ameliyet iddialarını daha önce de yalanlayan 53 yaşındaki bir çocuk annesi Salma Hayek, bu yaşına kadar yüzüne hiç botoks ya da dolgu yaptırmadığını tekrarladı. Son olarak Like A Boss adlı bir yapımda rol alan Hayek, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda yüzünün görüntüsünün tamamen doğal olduğunu söyledi.

"VAZGEÇMEK ZORUNDA KALDIM"

İş adamı François-Henri Pinault ile 2009 yılından bu yana evli olan Hayek röportajda "Botoks yaptırmak istedim. Hatta Botoks yaptıracağım için çok heyecanlıydım, çünkü bunu daha önce hiç yaptırmamıştım. Ne olacağını görmek istedim. Ancak uygulama sonrası yan etkilerin geçmesi için yeterli vaktim olmadığı için vazgeçmek zorunda kaldım" dedi.

"KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPTIM"

Hayek, Like A Boss adlı dizi için kontrat yaptıktan sonra orada canlandıracağı karakterin olabildiğince doğal görünmesi gerektiğini, bunun da fikrini değiştirdiğini söyledi. Salma Hayek, yine de rolü için görünüşünde küçük bir değişiklik yapıldığını itiraf etti. Meksikalı yıldız Like A Boss'ta oynayacağı karakter için dişlerinde bir uygulama yapıldığını da söyledi.