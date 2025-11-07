Samsunspor fanatiği balıkçı 100 liralık hamsiyi 25 TL’ye sattı

Balığı yok parasına sattığını söyleyen Yurtseven, şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor taraftarı olarak çok çileler çektik. Köy takımlarına karşı, stadı olmayan yerlerde takımımızı destekledik. İnanmış bir topluluk olarak bugün Avrupa’dayız. Ben de ‘Samsunspor Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacağım’ dedim. Maksadım bedava balık dağıtmaktı ama öyle olsa herkes gelip almazdı. O yüzden sembolik bir rakam belirledim. Bugün hamsinin kilosu 100 TL’den satılıyor. Ben de 2 kilosunu 50 TL’den satıyorum.''

Kampanya karşısında kayıtsız kalmayan vatandaşlar da balıklara ilgi gösterdi.