Samsunspor fanatiği balıkçı 100 liralık hamsiyi 25 TL’ye sattı
07.11.2025 15:34
İHA
Samsun’da fanatik bir balıkçı, Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’nde lider olmasının ardından hamsiyi kilosu 100 TL yerine 25 TL’den satışa çıkardı.
UEFA Konferans Ligi’nde 36 takım arasında 3 maçta da gol yemeden lider bulunan Samsunspor, şehirde olumlu bir hava estirdi. Fanatik bir Samsunspor taraftarı olan Habil Yurtseven (42) daha önceden verdiği, "Samsunspor Avrupa’da lider olursa bedava balık dağıtacağım" sözünü yerine getirdi. Bedava dağıtmasa da bugün Samsun’da kilosu 100 TL’den satılan hamsiyi 25 liradan vatandaşlara ulaştırdı.
Balığı yok parasına sattığını söyleyen Yurtseven, şu ifadeleri kullandı:
"Samsunspor taraftarı olarak çok çileler çektik. Köy takımlarına karşı, stadı olmayan yerlerde takımımızı destekledik. İnanmış bir topluluk olarak bugün Avrupa’dayız. Ben de ‘Samsunspor Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacağım’ dedim. Maksadım bedava balık dağıtmaktı ama öyle olsa herkes gelip almazdı. O yüzden sembolik bir rakam belirledim. Bugün hamsinin kilosu 100 TL’den satılıyor. Ben de 2 kilosunu 50 TL’den satıyorum.''
Kampanya karşısında kayıtsız kalmayan vatandaşlar da balıklara ilgi gösterdi.