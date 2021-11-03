Sana Söz'de cinayet büro amiri Ömer'in ekibi, başarılı sunucu Elif Karaca'nın çalışma arkadaşlarına karşı

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz, 3 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.





Merakla beklenen diziye saatler kala heyecan yaratan yeni fotoğraflar paylaşıldı. Cinayet Büro Amiri Ömer ve güvendiği ekip arkadaşları ile başarılı TV yıldızı Elif Karaca’nın program ekibinin yer aldığı kareler sosyal medyada hızla yayıldı.



Bir ekip cinayeti aydınlatmaya çalışırken diğer ekip ise olayları televizyona taşıyarak kamuoyu yaratmaya çalışacak. Her iki ekibinde yolları ister istemez çakışacak ve rekabet kaçınılmaz olacaktır.

Yeni dizi Sana Söz'den ikinci tanıtım