Sana Söz'ün başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan kimdir?

Star’ın yeni dizisi 'Sana Söz', ilk bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor.

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizi; herkese ve her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesini anlatıyor.



Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.



ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?



Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alıyor.



1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında 'Güzel Günler' dizisiyle devam etti. 1999 yılında 'Aynalı Tahir' adlı dizi için kamera karşısına geçti.



Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol aldı.

2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eden Petekkaya bu dizide canlandırdığı 'Yılmaz' karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde 'Ömer’ karakerini canlandıran oyuncu, 2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde 'Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı.

2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırdı ve Petekkaya, son olarak TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterine hayat verdi.

Erkan Petekkay 2003 yılında Didem Petekkaya ile evlendi. 'Cem Cano' adında oğlu var.



NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Malatya’lı olan oyuncu, İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu.

1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Erdoğan, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu.

Nehir Erdoğan televizyona hayatına sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sundu.

Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide 'Pelin' karakterini canlandırdı.



Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı karakter ile izleyenleri etkilemeyi başaran Nehir Erdoğan en son Benim Adım Melek dizisinde rol aldı.