Sanal kumarda bağımlılık alarmı

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ergenlik çağındaki her 5 gençten biri en az bir kere sanal kumar oynuyor. Yetişkinlerde ise bu oran yüzde 46.



Sanal dünyanın karanlık yüzü her geçen gün büyüyor. Binlerce insan sanal bahis siteleri üzerinden tuzağa düşüyor. Uzmanlar da bağımlılığa dikkat çekiyor.



"BAĞIMLILIK SALGINI VAR"



Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, son zamanlarda cep telefonları ve teknolojik gelişmelerle sanal kumarın tüm dünyada arttığını vurguladı.

Türkiye'deki artışın korkutucu düzeyde olduğunu ifade eden Kültegin şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yılki başvuruları kıyasladığımızda en az 3-4 kat artış var.

Bu, buz dağının sadece görünen kısmı. Altta çok fazla bağımlı olduğunu düşünüyoruz. Bir kumar bağımlılığı salgını var diyebiliriz."



İNTİHAR EĞİLİMİ



Sanal kumar intiharı da tetikliyebiliyor. Verilere göre kumar borcu olanların yarısı hayatının bir döneminde yaşamına son vermeyi düşünüyor.



Kumar bağımlılığına ilaçla da tedavi uygulanabiliyor. Ancak tedavi diğer bağımlılıklara göre daha uzun sürebiliyor.

