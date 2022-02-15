Sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında vefat etti

Edinilen bilgiye göre, pazar günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Akşam saatlerinde kalbi durarak vefat eden Şentürk’ün cenaze namazı yarın ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak.



"Deryalar", "Ramize" ve "Safiye" adlı türkülerle tanınan Şentürk, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği son röportajında 2. Dünya Savaşı sonrası Makedonya'dan Türkiye'ye gelişini, çocukluğunu, türkülere olan sevdasını ve sanat yolculuğunu anlatmıştı.



ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?



Makedonya'nın Kumanova kasabasında 1941'de dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve orta öğretimini Türk okulunda tamamladı.



Ailesiyle 1956'da Türkiye'ye göç eden sanatçı, Kırklareli'nin ardından İstanbul'a gelerek Zeytinburnu semtinde yaşamaya başladı.



Aldığı eğitimin ardından 1975'te TRT Amatör Sesler Sınavı'na katılan Şentürk, müzik hayatı boyunca 12 albüm çıkardı.



Usta sanatçı, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yunanistan'dan derlediği türküleriyle ilgi gördü.

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