Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 11:09 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 11:11

Sanatçı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

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Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Aşkın Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin" dedi.

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