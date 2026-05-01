Sanatçı Tülay Özer hayatını kaybetti. Zerrin Özer'in acı günü

Sanatçı Tülay Özer'den acı haber geldi.

Radyo programcısı Hakan Eren, sosyal medya hesabından sanatçı Tülay Özer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Sabah kötü haber almak." ifadelerini kullanan Eren, "Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı." paylaşımında bulundu.

Aynı zamanda sanatçı Zerrin Özer 'in ablası olan Tülay Özer, "Büklüm Büklüm", "İkimiz Bir Fidanız", "Kalbime Sana Vermiştim", "Niye Çattın Kaşlarını" gibi eserleri ilk seslendiren isimdi.

DONÖR BEKLİYORDU

Özer, bir röportajında haftanın 3 günü diyalize girdiğini ve donör bulamadığı için nakil yaptıramadığından bahsetmişti.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, 10 Aralık 1946, Kemaliye, Erzincan'da doğdu. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı.

İlk 45'liğini 1974'te "Gel Artık" - "Niye Çattın Kaşlarını" ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı. İilk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. Bu yılın sonlarında çıkardığı ikinci hit eseri olan "Deli Etme Beni Aşk" - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay, bir ucu anadolu pop akımına diğer ucu arabesk müziğe dayandırılan Esin Engin aranjeli şarkıları seslendirdi. Ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı.

İlk LP'si Kent etiketi ile 1976'da yayınlandı. İkinci LP'si "Seven Ağlatılmaz" yine bu şirket tarafından yayınlandığı yıl olan 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin zirvesine kuruldu.

Kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu. Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, Zerrin ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Yıllarca çalıştığı Kent Plak şirketinden ayrılan sanatçı, Yaşar Plak etiketiyle Pop-Arabesk tarzında yayınlanan son LP'si Kalbimdeki Sevgili adlı albümle umduğu çıkış başarının gerisinde kaldı ve müzik çalışmalarına uzun bir ara verdi.

Tülay'ın yorumculuk bağlamında son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça olmuştur.