Sanatçı Volkan Konak vasiyetini açıkladı

Volkan Konak ilk olarak son günlerde yaşanan felaket olaylarına değinerek, "Bu gece eğlenmek için burada değiliz bu gece ben sizi eğlendirmeyeceğim, ülkemin biraz morale ihtiyacı var ben size bu gece moral vereceğim motive edeceğim ülkem normale dönsün o zaman eğleniriz" diye konuştu.



Sonrasında sahnede duygularını paylaşan Konak, vasiyetini açıkladı. 52 yaşındaki sanatçı, "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ



Son olarak geçtiğimiz yıl hayata veda eden usta sanatçı Yıldız Kenter de yakılmak istemiş ancak vefat sonrası bu isteği yerine getirilmemişti.



2012 yılında hayatını kaybeden Meral Okay da bunu istemiş ancak o da gerçekleşmemişti.