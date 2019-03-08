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Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.



Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde düzenlenen yemek öncesinde yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a Türkiye'deki önemli konulara dikkat çekip, farkındalık yarattığı için teşekkür etti.



Koçyiğit, koruyucu aileliğe ilişkin, "Nice evlatlarımız aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Çünkü onlara aileleri rol model olacak, geleceğe onları hazırlayacak. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor, elbette." diye konuştu.



Koruyucu aile olan çok sayıda ünlü bulunduğunu belirten Koçyiğit, 8 Mart Kadınlar Günü'ne ilişkin, kadınların sorunlarının ve içerisinde yer aldıkları durumların hatırlandığı bir günün, buna yetmediğini anlattı.



Kadın problemlerinin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu aktaran Koçyiğit, şu değerlendirmede bulundu: "Kadın günümüzde arzu edilmeyen noktalarda şiddete maruz kalıyor. 2008 yılında benim ülkemde 400 kadın cinayete kurban gitmiş. Bir anlayış gerekiyor bu konuyla ilgili. Bu alanda da elimizden ne gelirse onu yapmaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kadının değerini, önemini, toplum içinde var olursa o toplum nasıl zenginleşir, nasıl medeniyet gelir hayatımıza, bunları aktarmaya çalışıyoruz."



Sanatçı Bengü Selimoğlu da her çocuğun bir aile ortamına, sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:



"Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli. Devletimizin ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum. Bundan sonra da her konuda yanlarında olacağım. Koruyucu aile olmayı herkese ben de tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımıza bir aile kazandırdığımız, onları aile ortamında çok iyi yetiştirdiğimiz zaman onları güvence altında geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu konudaki tüm çalışmaları destekliyorum."





Sanatçı Burak Kut, koruyucu aile konusunda farkındalık yaratanlara teşekkürlerini iletti.



Koruyucu aileliğin önemine değinen Kut, "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu." ifadelerini kullandı.



Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü de kendisinin himayesinde en küçüğü 2,5 yaşında 26 çocuğu ve 8 de torunu olduğunu belirterek, "Evlatlar bize verilen emanetler. Eşimle gücümüz yettiğince onları okutuyoruz. 11 tanesi üniversiteyi bitirdi ve hayata başladı." dedi.



Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tanülkü, vatandaşlardan evlatlarına sahip çıkmaları istedi. Tanülkü, koruyucu ailelerden de çocuklara "lütfediyormuş" gibi davranmamalarını ve onlara karşı hassas olmalarını talep etti.

SANATÇILAR ESERLERİNİ SESLENDİRDİ



Emine Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil birer şarkı seslendirdi.



Şarkısını seslendirmeden önce koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken bir hikayeyi anlatan Nil Karaibrahimgil, "Çocuk sormuş, 'Anne ben senin karnından mı doğdum? O da 'Sen benim yüreğimden doğdun' demiş. Herhalde bundan daha güzel, yüreğinden doğurduğu çocuğu evine kabul etmekten; ona kalbini, yüreğini, yuvasını açmaktan daha büyük bir şey olamaz." dedi.



Karaibrahimgil, oğluna yazdığı "Benden Sana" isimli şarkıyı bu sefer koruyucu aileler için söyledi.



"GÜZEL ŞEYLER OLMAYA DEVAM EDİYOR, OLACAK DA"



Şükriye Tutkun da "Arda Boyları" isimli türküyü seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, "Güzel şeyler olmaya devam ediyor, olacak da. Hepinizi kutluyorum, koruyucu aile olan, düşünen arkadaşlarımı. Bu organizasyon gerçekleştiren Sayın Hanımefendi, Sayın Bakanımız ve tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yemekte, çocuklar da keyifli anlar yaşadı. Karaibrahimgil ve Tutkun şarkılarını seslendirirken birçok çocuk sahnede neşeyle dans etti.



Yemekte, Emine Erdoğan'ın daha önce yan flüt hediye ederek müzik çalışmalarına destek olduğu, devlet koruması altında yetişen, müzik alanında ulusal ve uluslararası başarılara sahip Merve Başoğlu da kardeşleri Muhammet ve Büşra ile özel bir dinleti sundu.