Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Şanlıurfa Müzesi bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa 'nın "insanlığın hikayesinin başladığı yer" olduğunu söyledi.

Alpaslan, “Bugün dünyanın dört bir yanında hayranlıkla takip edilen Göbeklitepe ile insanlık tarihine bakış açımızı değiştiren bir keşfin merkezindeyiz. Bu topraklarda yükselen Karahantepe ve Taş Tepeler havzası, bizlere şunu açıkça göstermektedir. Bu coğrafya, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de merkezidir” dedi.

“KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ ŞEHİRLERİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR”

Kültür Yolu Festivallerinin bir etkinlikler bütünü olmanın yanı sıra kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek, şehirlere değer kattığı büyük bir kalkınma modeli olduğunu da belirten Alpaslan, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alpaslan, Şanlıurfa'nın son yıllarda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla da kültür ve turizm alanında büyük bir ivme yakaladığını belirtti.