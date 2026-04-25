Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başladı
25.04.2026 13:37
Şanlıurfa, üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali heyecanı sürüyor. Festivalin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali bugün başladı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Şanlıurfa Müzesi bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa 'nın "insanlığın hikayesinin başladığı yer" olduğunu söyledi.
Alpaslan, “Bugün dünyanın dört bir yanında hayranlıkla takip edilen Göbeklitepe ile insanlık tarihine bakış açımızı değiştiren bir keşfin merkezindeyiz. Bu topraklarda yükselen Karahantepe ve Taş Tepeler havzası, bizlere şunu açıkça göstermektedir. Bu coğrafya, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de merkezidir” dedi.
“KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ ŞEHİRLERİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRIYOR”
Kültür Yolu Festivallerinin bir etkinlikler bütünü olmanın yanı sıra kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek, şehirlere değer kattığı büyük bir kalkınma modeli olduğunu da belirten Alpaslan, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Alpaslan, Şanlıurfa'nın son yıllarda Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla da kültür ve turizm alanında büyük bir ivme yakaladığını belirtti.
Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler, Şanlıurfa Müzesi'ni gezdi.
Alpaslan, bugün başlayan festival boyunca şehrin sahip olduğu kültür ve sanat altyapısının sanatseverlere ev sahipliği yapacağını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehrin kültürel ve turistik zenginliğiyle buluşmasına imkan tanıyacağını söyledi. Nadir Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"21 farklı noktada 52 başlıkta, 159 etkinlik gerçekleştireceğiz. 4 sergi ve yerleştirme, 8 farklı başlıkta çocuk etkinliği, 4'ü çocuk olmak üzere 27 atölye, 5 söyleşi, tur, yürüyüş, fotoğrafçılık, film gösterimi ve 8 farklı etkinlik bu kapsamda halkımızla buluşacaktır. Bu festival, sadece izlenen değil, yaşanan bir festival olacak. 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizin ilk durağı olan Şanlıurfa'nın, bu yolculuğa ilham veren bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum."
“ŞANLIURFA'YA GELDİĞİNİZDE ŞEHRİ YAŞARSINIZ”
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise "Şanlıurfa'ya geldiğinizde sadece bu şehri görmezsiniz, sadece gezmezsiniz, bu şehri yaşarsınız. Şanlıurfa saran, sarmalayan, kuşatan özellikleriyle, sokaklarıyla, hanlarıyla, kapalı çarşılarıyla ve tabiat güzellikleriyle, kültür eserleriyle tarihte bir yolculuğa çıkarır. Somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerini barındıran, kültür envanteri en geniş şehirlerden birinin gastronomi ve müzikle ilgili potansiyeli de zengindir" dedi.
Açılışa katılan AK Parti Şanlıurfa milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını, bir kültür seferberliği unsuru taşıdığını söyledi.
Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan ve insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunacak.
Birçok konser, sergi, etkinlik, atölye ve söyleşinin gerçekleşeceği Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali 3 Mayıs'ta sona erecek.