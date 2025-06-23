Şanlıurfa'da çizgili sırtlan saldırdı: Afrika'yı aratmadı
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde doğal ortamında görüntülenmek istenen çizgili sırtlan, ışıktan rahatsızlık duyarak traktörün üzerindeki gençlere saldırdı.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Afrika’nın vahşi savanalarında görülmeye alışık olunan görüntülerin bir benzeri minaresinin yarısı su altında kaldığı için turistlerin akınına uğrayan kırsal Savaşan Mahallesi'nde çekildi.
Savaşan Mahallesi'nde yaşanan ilginç olayda, traktörle ilerleyen gençler, çizgili bir Anadolu sırtlanıyla karşılaştı.
CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yanlarından geçip giden sırtlan, suyun kenarına gittikten sonra aynı yoldan geri dönerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
SALDIRDI
Traktörün üzerinden yansıtılan ışıktan rahatsız olduğu düşünülen sırtlan, gençlere saldırdı.
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