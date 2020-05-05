Sara Sampaio corona vurüs tedbirleri yine hiçe saydı

Ünlü model Sara Sampaio ile sevgilisi Oliver Ripley corona virüse karşı tedbirleri hiçe saymaya devam ediyor. Tekne turuna çıkan ünlü çift yine maskesiz ve eldivensiz görüntülendi.

05.05.2020 - 07:19

BGUS_1925752_020.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sara Sampaio corona virüs tedbirleri hiçe saydı

Sara Sampaio corona virüs tedbirleri hiçe saydı

Hafta sonu sevgilisi Oliver Ripley ile Batı Hollywood'da benzin alırken objektiflere takılan ve maske takmadığı için eleştirilerin hedefi olan Portekizli model Sara Sampaio, corona virüs tedbirlerine karşı vurdum duymaz tavırlarına devam ediyor. 

TEKNE TURUNDA KİMSEDE MASKE YOKTU

Ünlü model Sara Sampaio bu kez sevgilisiyle Los Angeles'ta görüntülendi. Corona virüse karşı yine hiçbir tedbir almayan çift, arkadaşlarıyla tekne turu yaptı.

TATLISINI YANINDA GETİRDİ

Sosyal mesafeyi hiçe sayan grup, eldiven ve maske de takmadı. Ünlü model, kendi yaptığı tatlısını da yanında getirmeyi ihmal etmedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...