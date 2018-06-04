İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ocean’s 8 oyuncularından tanıtım çekimi

Şu sıralar Ocean’s 8 filmiyle gündemde olan Sarah Paulson, S Magazine’e kapak oldu. “Gerçek insan davranışlarıyla özdeşleşen karakterleri seçiyorum" diyen 43 yaşındaki oyuncu, rol seçimleri hakkında samimi açıklamalar yaptı.



"Şeytan ya da kahramanları canlandırmayı tercih etmiyorum” şeklinde konuşan Paulson, “Hayat verdiğim rollerin yaşamımdaki benzer duygularla oluştuğunu bilmek isterim. Tıpkı insanların düşündüğü ve çaba harcadığı hisler gibi...” dedi.

Paulson, Ocean’s 8’teki rolü için de “Yapım ekibi her karaktere özel bir yetenek vererek, gerçekten harika bir iş başardı” ifadelerini kullandı.

