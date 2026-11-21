Sarı ve kızıl renkler turkuazla buluştu. Andırın'da renk cümbüşü
21.11.2026 10:49
Kahramanmaraş doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla adından söz ettiriyor.
Kahramanmaraş Andırın'ın Ayşepınarı Mahallesi sınırlarında yer alan kanyon, sonbahar tonlarıyla turkuaz renkli suyun buluşmasıyla görenleri mest ediyor.
Doğal güzellikleriyle öne çıkan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kanyon ve su güzergahı, mevsim geçişiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oluyor.
Andırın’da sonbahar renkleri turkuaz suyla buluştu.
Yüksek dağların ve sık orman dokusunun arasından kıvrılarak ilerleyen turkuaz renkli su, gün ışığıyla birleşerek bölgeye saklı bir cennet görünümü kazandırıyor.
Kıyı şeridindeki yeşil çam ağaçları ile sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen yaprakların berrak su yüzeyindeki yansımaları görsel bir şölen sunuyor.
Yüksek noktalardan bakıldığında geniş bir vadi boyunca uzanan panoramik manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor.