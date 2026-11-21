Yüksek dağların ve sık orman dokusunun arasından kıvrılarak ilerleyen turkuaz renkli su, gün ışığıyla birleşerek bölgeye saklı bir cennet görünümü kazandırıyor.

Kıyı şeridindeki yeşil çam ağaçları ile sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen yaprakların berrak su yüzeyindeki yansımaları görsel bir şölen sunuyor.

Yüksek noktalardan bakıldığında geniş bir vadi boyunca uzanan panoramik manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir atmosfer oluşturuyor.