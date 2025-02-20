Sarılma ve narsizm arasında bağlantı keşfedildi

299 kişinin verisinin toplandığı çalışmada, insanlara daha kolay sarılan insanların daha az psikopat ya da daha az narsistik özellikler taşıdıkları belirlendi.

Bu kişilerin, sarılmayı tercih etmeyenlere göre daha dışa dönük, uyumlu ve hümanist oldukları görülürken; araştırmacılar, sarılma arzusu taşıyan bireylerin, insanlığa dair daha umutlu olduklarının da altını çizdi.