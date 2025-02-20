Sarılma ve narsizm arasında bağlantı keşfedildi
Psychological Reports'ta yayımlanan bir araştırmada, sarılma ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki gözlemlendi. Bilim insanı Franciszek Stefanek liderliğindeki ekip, sarılmaya yatkın olan katılımcılarda daha az narsizm belirtisine rastlandığını ifade etti.
299 kişinin verisinin toplandığı çalışmada, insanlara daha kolay sarılan insanların daha az psikopat ya da daha az narsistik özellikler taşıdıkları belirlendi.
Bu kişilerin, sarılmayı tercih etmeyenlere göre daha dışa dönük, uyumlu ve hümanist oldukları görülürken; araştırmacılar, sarılma arzusu taşıyan bireylerin, insanlığa dair daha umutlu olduklarının da altını çizdi.
Bilime göre, sarılmanın etkisi yalnızca olumlu kişilik özelliklerinden veya ruh sağlığı faydalarından ibaret değil. 13 binden fazla katılımcının yer aldığı 212 çalışmayı değerlendiren bir analizde, sarılma gibi şefkat dolu fiziksel temasların, uyku düzeni ve kan basıncını iyileştirdiği kanıtlanmıştı. Uzmanlar, fiziksel şefkatin özellikle kadınlarda kaygıyı azalttığını vurguladı.
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