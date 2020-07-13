Sarıulak zeytin yağı tescil yolunda

Mersin'de, tescilli Tarsus sarıulak zeytininden bin bir emekle üretilen zeytinyağının da coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği ilçenin Tarsus humusu, Tarsus yayla bandırması, Tarsus şalgamı, Tarsus beyazı (topacık üzüm) ve Tarsus sarıulak zeytini coğrafi işaret olarak tescilli bulunuyor.

BAŞVURU YAPILDI



Tarsus Ticaret Borsası, 2018'de coğrafi işaret belgesi verilen Sarıulak zeytininden üretimi yapılan zeytinyağının da tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvuruda bulundu.

TELCİL BELGESİYLE DEĞER KAZANDI



Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, Tarsus sarıulak zeytininin yaklaşık 2 yıl önce coğrafi işaret olarak tescil edildiğini söyledi. Zeytinin, tescil belgesiyle kısa sürede değer kazandığını dile getiren Kaya, yağının da aynı şekilde markalaşması için TÜRKPATENT'e başvurduklarını bildirdi.



Kaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün tüm üretim noktalarından örnekler alarak analizler yaptığını ve mühendisler tarafından yerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Bölgedeki üretim yerleri gezildi. Hasat döneminde de dalından toplanan zeytinler analize gitti ve her türlü detayı ortaya çıktı. Bunları belgelendirip tarihe dönük diğer belgeleri ortaya çıkararak müracaat ettik" diye konuştu.



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