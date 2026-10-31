Şarkıcı Aydilge: "Asıl mesele müziğin değil, insanlığın geleceği"

Her Cuma NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon'a şarkıcı Aydilge ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan konuk oldu. Programın dün akşamki bölümünde dijitalleşme ve yapay zeka konuşuldu.

Yapay zekanın savaşlarda kullanılmasının doğurabileceği tehlikeleri değerlendiren siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, bu teknolojinin askeri operasyonlarda karar alma süreçlerini etkilediğini belirtti.

Ülkelerin su, enerji ve ulaşım altyapılarının siber saldırılarla hedef alınabileceğine dikkat çeken Demircan, yapay zeka destekli saldırıların gelecekte savaşların önemli bir parçası haline gelebileceğini söyledi.

"DİJİTAL BAĞIMLILIK ZİNCİRLEME KRİZLERE YOL AÇABİLİR"

Dijitalleşmenin insan yaşamına etkilerine değinen Demircan, bilgiye erişimden ulaşıma kadar pek çok alanda dijital sistemlere bağımlı hale gelindiğini anlattı. Wikipedia ve yapay zeka uygulamalarına erişimin kesilmesini örnek gösteren Demircan, dijital hafızanın kaybolmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Osman Demircan; iletişim, ulaşım ve kamu hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Şarkıcı Aydilge de yapay zekanın geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Aydilge, tartışmaların yalnızca müzik ve sanatın geleceğiyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Elektrik, su, ulaşım ve bankacılık hizmetlerinin devre dışı kaldığı bir senaryoda insanların temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağının daha önemli olduğunu belirten Aydilge, özellikle çocukların bu tür krizlere karşı hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Olası sistem kesintilerini değerlendiren Osman Demircan, Türkiye 'de küçük çaplı simülasyon çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Geçmişte ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisini örnek gösteren Demircan, dijital altyapılardaki sorunların da bir noktadan başlayarak başka sistemlere yayılabileceğini anlattı.

Böyle bir krizin bütün sistemleri aynı anda durdurmasının beklenmediğini belirten Demircan, olası kesintilere karşı altyapıların dayanıklılığının artırılması gerektiğini söyledi.

Dijital bankacılığa artan bağımlılığın da ele alındığı programda, nakit para kullanımının yerini büyük ölçüde kredi kartı, banka kartı ve internet bankacılığına bıraktığına dikkat çekildi.