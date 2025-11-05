Şarkıcı Aydilge'den Antalya'da konser

05.11.2025 13:33

Şarkıcı Aydilge, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Aydilge'nin eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdiği sırada duygusal anlar yaşandı.

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta hayranlarıyla buluşan Aydilge, sevilen eserlerini seslendirdi.

 

Sanatçının, 2018 yılında evlendiği eşi Utku Barış Andaç için yazdığı "Sade Şarkı"yı söylediği sırada sahnedeki dev ekrana düğün görüntüleri yansıtıldı. Andaç da kemanıyla Aydilge'ye eşlik etti.

“ÇOK SEVİYORUM”

 

Konser boyunca hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Aydilge, “Antalya bir başka gerçekten. Çok seviyorum. Bütün o güzel enerji, güzel hisler size de yansıyor. O yüzden sizleri de çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

