Şarkıcı Aydilge'den Antalya'da konser

“ÇOK SEVİYORUM”

Konser boyunca hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Aydilge, “Antalya bir başka gerçekten. Çok seviyorum. Bütün o güzel enerji, güzel hisler size de yansıyor. O yüzden sizleri de çok seviyorum” ifadelerini kullandı.