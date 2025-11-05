Şarkıcı Aydilge'den Antalya'da konser
05.11.2025 13:33
Anadolu Ajansı
Şarkıcı Aydilge, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu. Aydilge'nin eşi için yazdığı şarkıyı seslendirdiği sırada duygusal anlar yaşandı.
"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi şarkılarla tanınan Aydilge, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta hayranlarıyla buluşan Aydilge, sevilen eserlerini seslendirdi.
Sanatçının, 2018 yılında evlendiği eşi Utku Barış Andaç için yazdığı "Sade Şarkı"yı söylediği sırada sahnedeki dev ekrana düğün görüntüleri yansıtıldı. Andaç da kemanıyla Aydilge'ye eşlik etti.
Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç
