Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bulut Duman katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Tanık olarak dinlenen A.H., Duman'la Hornet isimli uygulamadan tanıştığını, Duman'ın evine gittiklerini, ilişkiye girdiklerini söyledi. Duman'ın 15 aylık kendi bebeğinin yanında cinsel ilişkiye girmek istediğini dile getiren A.H, Duman'ın kendisinden bebeğe cinsel istismarda bulunmasını istediğini ama cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.



Söz konusu durumdan rahatsız olarak arkadaşına anlattığını belirten A.H, "Bulut Duman bana mağdurunun annesinin olmadığını, 30 bin dolar karşılığında taşıyıcı anneye yaptırdığını söyledi. Başka bir çocuk da yaptırdığını, onun düşük olduğunu söyledi. Çocuğun annesinin Gürcistanlı taşıyıcı bir anne olduğunu söyledi. Ben ilişki için Bulut'tan para almadım" dedi.



"300 BİN LİRA TALEP EDİLDİ"



Sanık avukatı tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek "Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin lira talep edilmiştir. 'Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken, tehdit mesajından 3 gün sonra yolda ayağından vurulmuştur. Tehdit mesajından sonra hakkında istismar şikayeti yapılmıştır" DEDİ.



Mağdur avukatı, sanığın beyanı alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.



ZORLA GETİRME KARARI



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun annesi olarak gözüken A.A.'ya beyanının alınması için davetiye gönderilmesine karar verdi. Tutuksuz sanık Bulut Duman'ın hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.