Şarkıcı Burcu Güneş'ten üvey annesine dava

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş’ten miras kalan Antalya Kepez’deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş’e tapu iptali davası açtı.



Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; Güneş’in avukatı Ahmet Kürşat Köhle’nin, mahkemeye sunduğu dilekçeye göre Ali Güneş evini, Nuray Güneş’e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi.



Dilekçede şu sözlere yer verildi: Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş’ten mal kaçırdı. Ali Güneş’in resmi nikâhlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8’de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz.



Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Antalya’daki Nuray Güneş adına kayıtlı olan evin 8’de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti. Nuray Güneş’in avukatı ise mahkemeye başvurarak sürenin 1 ay süreyle uzatılmasını talep etti. Antalya Kepez’deki evde Nuray Güneş’in oğlu Eren Can’la 31 yıldır birlikte yaşadığı öğrenildi.

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