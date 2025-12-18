Şarkıcı Cansever'den üzen haber. Hastalığını sosyal medyadan duyurdu

Kendine has tarzıyla dikkat çeken Cansever, hasta yatağından fotoğraf da paylaştı. Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yayınladığı videoda “Bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum” dedi.

“CUMA GÜNÜ KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAĞIM”

Her şeyin çok güzel olacağını ifade eden Cansever, doktorlarının çok iyi olduğunu da ekledi. 58 yaşındaki Cansever, sözlerini “Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla. İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum” diye noktaladı.