Şarkıcı Cansever'den üzen haber. Hastalığını sosyal medyadan duyurdu
18.12.2025 10:51
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir Almanya'da yaşayan şarkıcı Cansever'den hayranlarını üzen haber geldi. Lösemiye yakalandığını duyuran ünlü isim, "Her şey çok güzel olacak" dedi.
“Ağla Gözbebeğim”, "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarıyla tanınan ve 1990'lı yıllara damga vuran Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, sağlık sorunları sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacağını duyurdu.
Cansever, 1997 yılında İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle şöhreti yakaladı.
Kendine has tarzıyla dikkat çeken Cansever, hasta yatağından fotoğraf da paylaştı. Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yayınladığı videoda “Bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum” dedi.
“CUMA GÜNÜ KEMOTERAPİYE BAŞLAYACAĞIM”
Her şeyin çok güzel olacağını ifade eden Cansever, doktorlarının çok iyi olduğunu da ekledi. 58 yaşındaki Cansever, sözlerini “Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla. İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum” diye noktaladı.