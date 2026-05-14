Şarkıcı Doğuş'tan Milli Takım'a marş. Sözlerin bir kısmını açıkladı

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası ’na katılan ve Amerika’da sahaya çıkmak için gün sayan A Milli Takım için şarkılar hazırlanmaya başladı.

2002 Dünya Kupası için Tarkan’ın hazırladığı "Bir Oluruz Yolunda" şarkısının etkisi hala sürerken; birçok kişi yeni marş yapılması yönündeki talepler sonrası ünlü isimler kolları sıvadı.

Tarkan var olan marşın yeterli olduğunu söylerken; Sinan Akçıl , Rafet El Roman, Murda ve Mero, Sezen Aksu gibi isimler ise Türk Milli Futbol Takımı için şarkılar besteledi.

BİR MARŞ MÜJDESİ DE DOĞUŞ'TAN GELDİ

Tüm bunların ardından 1990'lı yıllara damga vuran, "Gamsız", "Uyan", "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi şarkılarla tanınan Doğuş da A Milli Takım için bir marş bestelediğini Gel Konuşalım programında duyurdu.

İŞTE DOĞUŞ'UN BESTESİNİN BİR KISMI

Şarkının henüz bitmediğini söyleyen Doğuş, sözlerin bir kısmını da paylaştı. İşte Doğuş'un Milli Takım için yazdığı marşın sözlerinin bir kısmı:

Kırmızı beyazla boyandı her yer

Şanlı tarihinle kükredi gökler

Yazıldı bu destan dindi hasret

Şampiyon türkiye bilsin bilsin tüm millet

Sahada fırtına yürekte ateş

Doğdu beklenen o kutlu güneş

90 dakika değil bin yıllık sevda

İmzamız atıldı artık dünyaya

DÜNYA KUPASI 11 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Öte yandan 2026 Dünya Kupası açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği dev turnuvanın finalinde ilk kez devre arası şovu yapılacak. Gösteride Madonna, Shakira ve BTS grubu sahne alacak.

24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki maçları ise şöyle:



14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00

19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 06.00

25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00