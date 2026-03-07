Şarkıcı Hande Yener hakkında soruşturma başlatıldı

“Bodrum”, “Sopa”, “Armağan”, “Acele Etme”, “Acı Veriyor” gibi şarkılarıyla tanınan Hande Yener hakkında 15 Mayıs 2025'te Muğla'da verdiği konser sırasında kullandığı bazı ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bir vatandaşın CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden yaptığı başvuru üzerine, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tahkikat başlattı.

Yapılan tahkikat evrakları Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda internet üzerinden açık kaynaklardan temin edilen belgelerde; konserin 15 Mayıs 2025 tarihinde Muğla İli Menteşe ilçesinde bulunan sosyo-kültürel alanda gerçekleştiği belirtildiğinden karşı yetkisizlik kararı verilerek dosya bu defa Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Makbule Hande Özyener (Hande Yener) hakkında soruşturma başlattı.