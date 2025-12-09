Şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü
09.12.2025 16:25
Son Güncelleme: 09.12.2025 16:53
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Mehmet Erdem, paylaşımında; “Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.
Mehmet Erdem özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyor.
Ünlü şarkıcının 2021 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Vildan Atasever de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yayınladı.