Şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Mehmet Erdem, paylaşımında; “Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.