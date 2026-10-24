Şarkıcı Nev öldü mü? Yoğun bakıma kaldırılan Nev'in hastalığı ne? Nev kaç yaşında, nereli?

2000'li yıllara damga vuran Nev, geçen ay karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki şarkıcı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle entübe edilmişti.

Yoğun bakımda tedavisi süren Nev'den acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

BİLİNÇ KAYBI YAŞAMIŞTI

Nev'in sosyal medya hesabından paylaşılan ilk hastane açıklamasında, sanatçının 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı nedeniyle hastane acil servisine getirildiği ve ilk müdahalenin ardından entübe edildiği bildirilmişti.

Açıklamada ''Hastamız dün itibarıyla solunum cihazından başarıyla ayrılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonrası çoklu organ yetmezliği tespiti üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.'' denilmişti.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı.

Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.

“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.