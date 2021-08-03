Şarkıcı Yusuf Güney'e gözaltı

Antalya'da yangın ekiplerine destek veren şarkıcı Yusuf Güney, orman memurları ile tartışması sonucu gözaltına alındı.

03.08.2021 - 13:32

Şarkıcı Yusuf Güney'e gözaltı

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Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

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