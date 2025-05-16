Sarman kedilerin gizemi çözüldü

Ancak bu genetik kodun tam olarak DNA'nın neresinde yer aldığı şimdiye kadar bulunamamıştı.

Japonya 'daki Kyushu Üniversitesi ve ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden iki ekip sarman kedilere turuncu rengi veren genetik kodu incelemeye aldı.

Garfield, Çizmeli Kedi , Aristokediler'in Toulouse'u gibi bazı kültürel ikonların ortak özelliği sarman kedi olmaları.

DNA'DA EKSİK PARÇA BULUNDU



BBC Türkçe'nin haberine göre turuncu kürklü ve turuncu kürklü olmayan çok sayıda kedinin DNA'larını karşılaştıran araştırmacılar, bu renge sahip olan kedilerde ARHGAP36 geninde bir DNA parçasının eksik olduğunu saptadı.



Bu eksiklik, cilt, göz ve kürk tonlarından sorumlu hücrelerin daha açık renkler üretmesine neden oluyor.



MİZACINI DA ETKİLİYOR OLABİLİR



Bilim insanları, bu keşif sayesinde turuncu renkli kedilerin belirli sağlık sorunları açısından daha yüksek risk taşıyıp taşımadıklarına da ışık tutulabileceğini umuyor.



Araştırmacılar, bu gendeki DNA mutasyonunun mizaçla ilişkili başka değişikliklere yol açabileceğini değerlendiriyor.