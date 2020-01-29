Sarp Apak'tan Jet Sosyete açıklaması

Gülse Birsel imzalı, puhutv orijinal komedi dizisi Jet Sosyete'de Ozan Özpamuk karakterine hayat veren oyuncu Sarp Apak, öncek gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Sabah saatlerinde geldiği AVM’de bir restoranda yakın dostlarıyla buluşan Sarp Apak, geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete ile ilgili sorulara ayaküstü cevap verdi. 38 yaşındaki oyuncu "Dizimiz tekrar televizyona dönüyor. Bu sene hem internette, hem de Star TV’de izleyicimizle buluşacağız. İnternetteki iki bölümü birleştirip televizyona bir bölüm olarak yansıtılacak" dedi.



Jet Sosyete'nin 1,5 aylık aranın ardından 14 Şubat'ta puhutv'de yayınlanacak yeni bölüm konuğu Ezgi Mola olacak.