Sarp Bozkurt'a İtalya'dan ödül. "Allah'ım oldu"
04.08.2026 12:01
Sarp Bozkurt, kariyeri boyunca birçok projede rol aldı.
Sarp Bozkurt, “Galata” filmindeki performansıyla International Imago Film Festivali’nde "En İyi Yabancı Film Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
“Sen Çal Kapımı” adlı diziyle tanınan Sarp Bozkurt, başrolleri Suyumbige Dadalı ile paylaştığı “Galata” filmindeki performansıyla İtalya'daki International Imago Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.
Kenan Doğru, Umut Osman Demirkol'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolü Sarp Bozkurt, "En İyi Yabancı Film Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Dün akşam 7 Kocalı Hürmüz adlı oyun için Ayvalık'ta sahnede olan Sarp Bozkurt, ödülü kazandığını oyun sırasında öğrendi. Oyuncu, heyecanını ve mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.
Galata filminin senaryosunu Umut Osman Demirkol kaleme aldı.
“BEN OYUNDAYIM, AKLIM İTALYA'DA”
Ödül töreni sürerken heyecanını takipçileriyle paylaşan Bozkurt, "Şu an Ayvalık'ta oyundayız ama aklım bir yandan İtalya'da. Çünkü ödül töreni devam ediyor. Merak ediyorum, buraya aday gösterilmek de çok güzel bir şey ama insan da istiyor tabi" ifadelerini kullandı.
“AŞIRI MUTLUYUM”
Sonrasında ödülü kazanan oyuncu, mutluluğunu "Allah'ım oldu, oldu" diyerek paylaştı. Bozkurt, sözlerine "Ödül aldığımı öğrendim ve hemen sahneye koşmak zorunda kaldım. Aşırı mutluyum" diye devam etti.
Sarp Bozkurt'a çok sayıda tebrik mesajı geldi.
SARP BOZKURT KİMDİR?
1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Bozkurt, eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında “Baba Evi” dizisinde başlayan Bozkurt, sonrasında tiyatroya yöneldi. Kuzeni olan Tolga Çevik'in “Arkadaşım Hoş Geldin”, “Komedi Dükkanı” gibi projelerinde rol alan Sarp Bozkurt, Sen Çal Kapımı dizisiyle şöhreti yakaladı. "Sen Kimsin?", “Patron Mutlu Son İstiyor”, "Balkan Ninnisi", “Bizden Olur Mu”, “Gulyabani”, “Bi Yalnızlık Şarkısı”, “Galata” gibi projelerde rol alan Bozkurt, şimdilerde “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda rol alıyor.