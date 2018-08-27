Saygın Soysal-Gökçe Uzun çiftini mutlu günlerinde, Çukur dizisi oyuncuları yalnız bırakmadı.
Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğüne; Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli ve Kemal’i Uğur Yıldıran’ın, Heyecanı Yok şarkısında yaptıkları break dans damga vurdu. Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, geceye sevgilisi Furkan Andıç'la beraber katıldı. Geceden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
Saygın Soysal ile Gökçe Uzun evlendi
Yaşam
Son olarak Çukur dizisinde Elvis karakterine hayat veren oyuncu Saygın Soysal, dün akşam Gökçe Uzun ile dünya evine girdi.
Saygın Soysal-Gökçe Uzun çiftini mutlu günlerinde, Çukur dizisi oyuncuları yalnız bırakmadı.