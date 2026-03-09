Sayısız şarkının söz yazarıydı. Usta sanatçı Ülkü Aker hayatını kaybetti

ÜLKÜ AKER KİMDİR?

Ülkü Aker, 1946 yılında İstanbul'da altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Ülkü Aker, Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal ve Fikret Şeneş gibi isimlerden sonra 70'li ve 80'li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe söz yazma işinde (aranjman şarkılarda) oldukça başarılıydı. Ülkü Aker, söz yazarlığı hünerini sadece aranjman şarkılarda değil, alaturka ve arabesk şarkılarda da gösterdi.

Ülkü Aker, 'Hür Doğdum Hür Yaşarım', 'Bir Fincan Kahve Olsam', 'Benim Gözüm Sende', 'Eskimeyen Dost', 'Yok Yok Yalan Deme', 'İnleyen Nağmeler', 'Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor', 'Zor Dostum Zor', 'Kırk Yıllık Dost Gibiyiz İkimiz', 'Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin', 'Sana Ne Kime Ne', 'Boşvere Boşvere', 'Tek Başına', 'Bazen' ve 'Kim Arar Seni Kim Arar' gibi çok sayıda sevilen ve ünlü şarkıların sözlerini yazdı.

Ülkü Aker; Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Sezen Aksu gibi şarkıcılara da söz yazarlığı yapmıştı. Tüm şarkıcılar içinde Ülkü Aker şarkıları söyleme rekoru Ferdi Özbeğen'in elindedir. Ferdi Özbeğen'in hemen hemen bütün albümlerinde fazlasıyla Ülkü Aker şarkısı vardı. Akrep Nalan'ın 'Halikarnas' şarkısı ile Seyyal Taner'in seslendirdiği 'Son Verdim Kalbimin İşine' ve 'Kalbimi Affettim' şarkıları da Ülkü Aker'in eseridir.

Nilüfer, Ülkü Aker'in 'Of Aman Aman', 'Oh Ya', 'Son Arzum', 'Kim Arar Seni', 'Selam Söyle', 'Başıma Gelenler', 'Kim Kime Dum Duma', 'Ara Sıra Bazı Bazı', 'Baştan Anlat', 'Ne Olacak Şimdi' gibi şarkılarını da seslendirdi.