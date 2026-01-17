Scarlett Johansson başrolde. Yeni "The Exorcist" filminin vizyon tarihi belli oldu

William Peter Blatty’nin romanından uyarlanan ve William Friedkin tarafından yönetilen 1973 yapımı “The Exorcist” filmi elde ettiği başarı sonrası adeta bir seriye dönüştü. Yıllar içinde çekilen filmlerde farklı farklı hikayeler anlatıldı. Son olarak 2023 yılında izleyiciyle buluşan “The Exorcist: Believer” seriyi canlandırmak için yapılmış olsa da istenilen başarıyı elde edemedi.

Tüm bu yaşananlar ardından yeni bir "The Exorcist" (Şeytan) filmi için hazırlıklar başladı. Mike Flanagan'ın hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi belli oldu.

Son olarak "Jurassic World" filminde rol alan Scarlett Johansson ile Hamnet filmiyle yıldızı parlayan Jacobi Jupe'un başrolleri paylaştığı film, 12 Mart 2027'de vizyona girecek. Merakla beklenen film, “The Exorcist” evreninde geçen bağımsız bir hikaye sunacak.