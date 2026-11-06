Scarlett Johansson The Batman 2'deki rolünde zorlandığını açıkladı

Daha önce Marvel sinematik evreni filmlerinde Scarlett Johansson ile birlikte rol alan Sebastian Stan'in yanı sıra Brian Tyree Henry'nin de kadroya katıldığı açıklanmıştı, ancak her iki oyuncunun da hangi karakterleri canlandıracağı gizemini korumaya devam ediyor.

4 Mart 2022'de sinemalarda vizyona girmiş olan The Batman'i de yöneten Reeves, özel meseleler nedeniyle projeye geçici olarak ara vermişti. Bu süreçte filmin yönetimini Ocean's Eleven, Contagion ve Out Of Sight gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış Oscar ödüllü Steven Soderbergh üstlendi.

FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

18 Şubat 2028'de sinemalarda vizyona girmesi beklenen The Batman 2 filminde yönetmen Reeves, ilk filmin aksine Robert Pattinson'ın canlandırdığı Bruce Wayne karakterini daha çok öne çıkaracaklarını açıklamıştı.

Reeves, geçen yıl verdiği bir ropörtajda düşüncesini şöyle dile getirmişti:

“Karakterin nasıl ortaya çıktığını anlatan hikayeyi geride bıraktığınızda, Batman'in düşmanlarından birinin hikayesini ve o karakterin gelişimini anlatmaya başlıyorsunuz. Biz tam olarak bir başlangıç hikayesi anlatmadık ama karakterin kökenine göndermeler yaptık. Ancak Robert Pattinson'ı bu hikayelerin merkezinde tutmayı hep istedim. Bu yüzden asıl hedefimiz de bu oldu.”