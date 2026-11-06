Scarlett Johansson The Batman 2'deki rolünde zorlandığını açıkladı
06.11.2026 14:30
Son Güncelleme: 06.11.2026 14:38
Scarlett Jhansson, Marvel evrenindeki Avengers filmlerinde Natasha Romanoff (Black Widow) karakterini canlandırdı.
Scarlett Johansson, süper kahraman filmlerindeki deneyimine rağmen The Batman 2 filminde alacağı rol için "Karakteri çözmek gerçekten zordu." açıklamasında bulundu.
Scarlett Johansson, 27 Kasım 2026'da vizyona girecek yeni filmi Kağıttan Kaplan'ın (Paper Tiger) tanıtımı için Entertainment Tonight'a röportaj verdi.
The Batman 2'deki rolünün kendisini konfor alanının dışına çıkardığını anlattı. Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı filmde hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmayan oyuncu, bu rolün kendisine "yoğun bir varoluşsal kaygı" yaşattığını söyledi.
“KARAKTERİ ANLAMAKTA ZORLANDIM.”
Johansson, “Karakteri anlamak çok zordu. Bunun rolden mi, yoksa hayatımın bu döneminden mi kaynaklandığını bilmiyorum ama karakteri çözmek gerçekten zordu. Bu konuda ancak bu kadarını söyleyebilirim.” diye konuştu.
Filmin yönetmeni Matt Reeves X'te yaptığı paylaşımla Johansson'ın filmde rol alacağını doğrulamıştı.
Reeves yaptığı paylaşımda 2013 yapımlı Derinin Altında (Under the Skin) filminden Johansson'ın bir sahnesinin kesitini paylaşmış, başka bir açıklamada bulunmamıştı.
Daha önce Marvel sinematik evreni filmlerinde Scarlett Johansson ile birlikte rol alan Sebastian Stan'in yanı sıra Brian Tyree Henry'nin de kadroya katıldığı açıklanmıştı, ancak her iki oyuncunun da hangi karakterleri canlandıracağı gizemini korumaya devam ediyor.
4 Mart 2022'de sinemalarda vizyona girmiş olan The Batman'i de yöneten Reeves, özel meseleler nedeniyle projeye geçici olarak ara vermişti. Bu süreçte filmin yönetimini Ocean's Eleven, Contagion ve Out Of Sight gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış Oscar ödüllü Steven Soderbergh üstlendi.
FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
18 Şubat 2028'de sinemalarda vizyona girmesi beklenen The Batman 2 filminde yönetmen Reeves, ilk filmin aksine Robert Pattinson'ın canlandırdığı Bruce Wayne karakterini daha çok öne çıkaracaklarını açıklamıştı.
Reeves, geçen yıl verdiği bir ropörtajda düşüncesini şöyle dile getirmişti:
“Karakterin nasıl ortaya çıktığını anlatan hikayeyi geride bıraktığınızda, Batman'in düşmanlarından birinin hikayesini ve o karakterin gelişimini anlatmaya başlıyorsunuz. Biz tam olarak bir başlangıç hikayesi anlatmadık ama karakterin kökenine göndermeler yaptık. Ancak Robert Pattinson'ı bu hikayelerin merkezinde tutmayı hep istedim. Bu yüzden asıl hedefimiz de bu oldu.”