Scorpions konseri için bekleyiş sürüyor. Grubun gitaristi NTV'ye konuştu

KONSERLE İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Konserle ilgili ipuçları da veren Matthias Jabs, “Bu konserimiz de grubumuzun 60 yıllık görkemli hikayesine ilk günden bugüne ışık tutacak. En sevilen şarkılarımızı çok özel bir ışık ve sahne tasarımı altında söyleyeceğiz. Tabi yeni şarkılarımız da olacak. Bu sefer İstanbul 'da stadyumda konser vereceğimiz için daha heyecanlıyız" diye konuştu.

“GENÇLER TARAFINDAN SEVİLMEK BÜYÜK BİR GURUR”

Ünlü isim, sözlerini “Almanya'da başlayan serüvenimizin dünyanın her yerine ulaşması, her yerde konser verebilmek büyük bir hediye. Bir yandan da 60 yıllık bir grubun kuşaklardan kuşaklara aktarılması, bugün de gençler tarafından çok sevilmesi elbette hepimiz için büyük bir gurur. Yeni kuşağın çok farklı tarzlarda müzikler dinlerken bizi keşfetmeleri, sevmeleri bizi çok mutlu ediyor. Sahneden gençleri görmek muhteşem, onların enerjisi bize de enerji veriyor” diye noktaladı.