Scorpions konseri için bekleyiş sürüyor. Grubun gitaristi NTV'ye konuştu
03.06.2026 09:42
Grubun "Still Loving You", "No One Like You" ve "Rock You Like a Hurricane"nin arasında olduğu birçok parçası dünya çapında hit oldu.
Rock müziğin efsane grubu Scorpions, 24 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Konsere sayılı günler kala grubun gitaristi Matthias Jabs, NTV'ye konuştu.
"Still Loving You", "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Send Me an Angel" ve "Always Somewhere" şarkılarıyla tanınan Scorpions grubu, müzikte 60'ncı yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında bir kez daha Türkiye'ye geliyor.
KONSER 24 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA
İki yıl önce İstanbul'da üst üste iki konser veren grup, "Coming Home" adını verdikleri yeni şovuyla 24 Haziran 2026 tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverle buluşacak. Grubun gitaristi Matthias Jabs, konserlerden günler önce NTV'ye özel röportaj verdi.
“YENİDEN İSTANBUL'A GELMEYİ İPLE ÇEKİYORUZ”
Matthias Jabs, “İki yıl önceki coşkulu İstanbul konserlerini hala heyecanla hatırlıyoruz. Normalde bir konser verecektik ama biletler kısa sürede satılınca ikinci geceyi de ekledik. Onun biletleri de kısa sürede tükendi. Muhteşem bir konserdi, çok tutkulu bir izleyici vardı. Dolayısıyla şimdi de 60'ncı yıl turnemiz kapsamında yeniden İstanbul'a gelmeyi iple çekiyoruz” dedi.
Scorpions, 1965'te Almanya'nın Hannover şehrinde kuruldu ve bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm satışıyla rock tarihine adını yazdırdı.
“TAMAMEN FARKLI BİR KONSER OLACAK”
Ünlü müzisyen “Bu tamamen farklı bir konser olacak. Bütün şovumuz tamamen değişti, 60'ıncı yılın görkemine ve coşkusuna yakışır bir kutlama niteliğinde yenilendi" ifadelerini kullandı.
“60 yıl dile kolay” diyen Jabs, “Bir müzik grubu için çok uzun bir zaman. Yıllar içinde birlikte birçok şeyin şahidi olduk, tarihe tanıklık ettik” şeklinde konuştu.
KONSERLE İLGİLİ DETAYLARI PAYLAŞTI
Konserle ilgili ipuçları da veren Matthias Jabs, “Bu konserimiz de grubumuzun 60 yıllık görkemli hikayesine ilk günden bugüne ışık tutacak. En sevilen şarkılarımızı çok özel bir ışık ve sahne tasarımı altında söyleyeceğiz. Tabi yeni şarkılarımız da olacak. Bu sefer İstanbul'da stadyumda konser vereceğimiz için daha heyecanlıyız" diye konuştu.
“GENÇLER TARAFINDAN SEVİLMEK BÜYÜK BİR GURUR”
Ünlü isim, sözlerini “Almanya'da başlayan serüvenimizin dünyanın her yerine ulaşması, her yerde konser verebilmek büyük bir hediye. Bir yandan da 60 yıllık bir grubun kuşaklardan kuşaklara aktarılması, bugün de gençler tarafından çok sevilmesi elbette hepimiz için büyük bir gurur. Yeni kuşağın çok farklı tarzlarda müzikler dinlerken bizi keşfetmeleri, sevmeleri bizi çok mutlu ediyor. Sahneden gençleri görmek muhteşem, onların enerjisi bize de enerji veriyor” diye noktaladı.