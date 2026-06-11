Scorpions'ın İstanbul konserine geri sayım. 33 yıl sonra aynı yerde sahnede

“Send me An Angel”, “No One Like You”, “Still Loving You”, "Rock You Like A Hurricane" ve "Wind of Change" gibi şarkılarıyla tanınan Scorpions grubu 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne almaya hazırlanıyor.

Rock müziğin yaşayan efsanesi olarak gösterilen grubun solisti Klaus Meine ile yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs, İstanbul konseri öncesinde Türk basınına röportaj verdi.

“İNSANLARIN BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEMESİNİ İSTİYORUZ”

Klaus Meine, grubun 60 yıllık kariyeri boyunca hiçbir zaman politik olmadığını ifade etti. Meine, müziğin insanları bir araya getirdiğini söyleyerek, "İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. Mesele her zaman sevgi, barış ve rock'n roll oldu" görüşünü paylaştı.

Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen "Wind of Change"ı kaleme alan Meine, bugün yaşanan tüm savaşlara ve çatışmalara rağmen daha iyi bir dünya umudundan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.