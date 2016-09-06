Üç aydır gündeme gelen boşanma iddialarının her fırsatta asılsız olduğunu söyleyen Şebnem Bozoklu, geçen hafta yeni erkek arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi. Olaydan sonra avukatlarına vekalet veren çift, dün boşandı.

BİRBİRLERİNDEN HİÇBİR TALEPLERİ OLMADI

Boşanmayla ilgili olarak Bozoklu ve İzer çiftinin avukatı Bahar Varol Tüfekçioğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Müvekkillerim Şebnem Bozoklu ve Emre İzer evliliklerini resmi olarak; karşılıklı hiçbir talepleri olmadan sona erdirmişlerdir. Müvekillerim bundan sonraki hayatlarında birbirleri ile dost kalmayı seçmiştir"