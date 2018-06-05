İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şahsiyet dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, Twitter hesabından babası Candaş Bozoklu'nun vefat ettiğini duyurdu. Bozoklu babasının vefat ettiğini söyledi

Twitter hesabından açıklama yapan Bozoklu, "20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu yu dün toprağa verdik... Rahat uyu babacığım." ifadelerini kullandı.