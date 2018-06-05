Şahsiyet dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, Twitter hesabından babası Candaş Bozoklu'nun vefat ettiğini duyurdu. Bozoklu babasının vefat ettiğini söyledi
Twitter hesabından açıklama yapan Bozoklu, "20 günlük yoğun bakım süreci sonrasında ne yazık ki canım babacığım Candaş Bozoklu yu dün toprağa verdik... Rahat uyu babacığım." ifadelerini kullandı.
Şebnem Bozoklu'nun acı günü
Yaşam
Oyuncu Şebnem Bozoklu'nun babası Candaş Bozoklu yaşamını yitirdi.
Şahsiyet dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu, Twitter hesabından babası Candaş Bozoklu'nun vefat ettiğini duyurdu. Bozoklu babasının vefat ettiğini söyledi