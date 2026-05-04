Şebnem Ferah sahnelere geri dönüyor! İstanbul konserinin tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul 'da konser vereceğini açıkladı.

Türk rock müziğinin güçlü sesi, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Şebnem Ferah son büyük konserini 2019 yılında vermişti. Bir süredir sahnelere ara veren ünlü şarkıcı, 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.