Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bir açılışa katılan ünlü model Şebnem Schaefer, yoğun iş temposu içinde olduğunu belirtti.

Şebnem Schaefer, birçok dizi teklifi aldığını ancak geri çevirdiğini söyledi. Schaefer, teklifleri kabul etmemesinin nedenini ise "Sarışınlara belli başlı roller geliyor. Ben öyle tipik sarışınları oynamak istemiyorum. Daha önce farklı dizilerde zengin kız ve peri rolünde oynadım. Dizilerde genellikle sarışın kadınlara erkeği baştan çıkaran roller veriliyor. Ben de bu tür rolleri reddediyorum" dedi.

TİYATRODA OYUNUYOR

1,5 yıldır Kaçamak ya da Kaçamamak adlı tiyatro oyunu kadrosunda yer aldığını anlatan Schaefer, "Kadro tamamen tiyatrocu. Yani aslında ben hariç herkes tiyatrocu. Çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Turne programımız devam ediyor" diye konuştu.