“Bir Demet Tiyatro”, “Yedi Numara”, “ Elveda Rumeli” gibi yapımlar başta olmak üzere kariyeri boyunca birçok projede boy gösteren Şebnem Sönmez , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “ Bambaşka Sohbetler ” programına konuk oldu.

İş hayatında disiplinli olduğunu ve setlere ya da bir tiyatro kulisine giderken gerekli her şeyi yanında götürdüğünü söyleyen Sönmez, özel hayatında tam tersine çok rahat olduğunu belirtti.

Çantasında mutlaka bir kalem kutusu, bir defter, küçük diş fırçası gibi bakım ürünleri ve anahtar taşıdığını söyledi.