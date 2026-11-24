Şebnem Sönmez: "Senaryoda hikâyenin ve yazının gücüne bakarım"
24.11.2026 10:53
Şebnem Sönmez, son olarak "Ben Leman" dizisinde rol almıştı.
Şimdilerde "Baba ve Baba" adlı tiyatro oyununda boy gösteren Şebnem Sönmez, televizyon projelerinde neden daha az yer aldığını açıkladı.
“Bir Demet Tiyatro”, “Yedi Numara”, “ Elveda Rumeli” gibi yapımlar başta olmak üzere kariyeri boyunca birçok projede boy gösteren Şebnem Sönmez , Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “ Bambaşka Sohbetler ” programına konuk oldu.
İş hayatında disiplinli olduğunu ve setlere ya da bir tiyatro kulisine giderken gerekli her şeyi yanında götürdüğünü söyleyen Sönmez, özel hayatında tam tersine çok rahat olduğunu belirtti.
Çantasında mutlaka bir kalem kutusu, bir defter, küçük diş fırçası gibi bakım ürünleri ve anahtar taşıdığını söyledi.
Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Şebnem Sönmez, "Yedi Numara" dizisiye hafızalara kazındı.
“SENARYODA ROLÜMÜN BÜYÜKLÜĞÜNE BAKMAM"
Uzun süredir herhangi bir televizyon projesinde rol almayan Şebnem Sönmez, bunun sebebini açıkladı.
Senaryonun kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan Sönmez “Ben yazıyı sevmiyorsam gitmem. Yazı benim için en önemli şey tabii ki” dedi.
Onu bir projeye yaklaştıran şeyin rolün büyüklüğü değil, anlatılan hikâyenin kendisinde uyandırdığı duygu olduğunu söyleye Sönmez, ““Eğer beni kalbimden, karnımdan gıdıklayan bir yazı yoksa umurum olmaz. Herhangi bir şeyde oynamam. Çünkü performansla alakalı bir yoksunluk krizim yok benim” ifadelerini kullandı.
Çok okumayı ve çok gezmeyi sevdiğini söyleyen Sönmez, gözlerden uzak olduğu süreçte oyunculuk konusunda atölyeler verdiğini, öğretmenlik yaptığından bahsetti.
58 yaşındaki oyuncu, “İnsanların gözü önünde olmayabilirim ama bu benim yaşamadığım anlamına gelmiyor” dedi. Sönmez, pandemi döneminde Dışavurumcu Sanat Terapisi dalında yüksek lisans yaptığından bahsetti.