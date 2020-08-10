Seda Sayan: Erkeklerden T.C. Kimlik numarası isteyin

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanacak olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah, dopdolu bir programla yeni sezona başladı. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği programın ilk bölüm konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.



6 YILLIK KÜSLÜĞÜN PERDE ARKASI



“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”’ın ilk bölümü, sürprizleriyle herkesi ekran başına kilitledi. Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl sonra nasıl barıştıklarını ilk kez canlı yayında anlattı. Akalın, yakın dostu Alişan’ın oğlu Burak’ın doğumuna şahit olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.



Canlı yayına bağlanan Seda Sayan, çok özel açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde neler yaptığını da anlatan Sayan; “Hayatıma girecek kişiden önceden T.C. kimlik numarası istiyordum, şimdi de corona testi. Hanımlar, erkeklerden T.C. Kimlik numarası istemeyi unutmayın” dedi.



Akalın, ünlü oyuncu Ezgi Mola ile yaptığı röportajla ilk kez muhabirlik deneyimi yaşadı. Ezgi Mola’yı sorularıyla sıkıştıran Akalın, oyuncunun ne zaman evleneceğini öğrenmeye çalıştı.