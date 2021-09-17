Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da barışacak

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan sürpriz bir ismi konuk ediyor. Seda Sayan’la bir süredir küs olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’a konuk oluyor.



İkili arasındaki küslük, 20 Eylül Pazartesi günü Sabahın Sultanı Seda Sayan’da son bulacak.



Aralarına başka isimler mi girdi? İkilinin çok konuşulan küslüğüyle ilgili tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıkıyor. “Mehmet Ali Erbil benim kardeşim” diyen Sayan, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunacak. Sayan ve Erbil, yaşananlar sonrası ilk kez bir araya gelerek konuşulmayanı konuşacak.