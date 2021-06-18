Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil'den barış yemeği kararı

Bir zamanlar yakın dost olan Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan tartışma gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkındaki eleştirilerine Seda Sayan'dan sert cevap geldi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde, evlerinde çalışan kadına tecavüz ettiğini iddia etti.



"İLAÇLARIN ETKİSİYLE SÖYLEDİM"



Kısa süre sonra Mehmet Ali Erbil, "Seda benim canımdır, kardeşimdir. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum. Aramıza kimse giremez, girmesin de..." diyerek özür diledi.



"İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA"



Bunun üzerine Seda Sayan da bir adım attı ve "Şahsıma yapılan çok ağır hakaretlerden sonra öfkeyle, ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu" ifadelerini kullandı.



MIAMI DÖNÜŞÜ BULUŞMA



Sosyal medyada başlayan tartışmanın son bulmasıyla eski dostlar buluşmaya karar verdi. Mehmet Ali Erbil'in, Miami’den dönmeye hazırlanan Seda Sayan ile barış yemeği yiyeceği konuşuluyor.

