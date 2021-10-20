Seda Sayan'dan itiraf: Anneme laf söylediği için boşandım

Evlenmek isteyip kavuşamayan gençleri birleştirmeye, aileleri ikna etmeye çalışan Seda Sayan canlı yayında çok özel bir itirafta bulundu. Fırat, evlenmek istediği Rus gelin Mira için annesinden bir türlü onay alamadı. Nuh deyip peygamber demeyen kayınvalide adayı Fatma hanım “Ya o kız, ya ben!” deyince stüdyoda duygusal anlar yaşandı.



Stüdyoda yaşanan duygusal anlar sonrası Fatma hanım’a hak veren Sayan, annesine laf söylenildiği için evliliğini bitirdiğini itiraf etti! Sabahın Sultanı, “Bunu ilk kez açıklıyorum. Anneme laf söylenildiği için boşandığım oldu. Bana ‘annesine gidemez’ demişti. Anne yaradandan sonraki en yüce varlık. Ne demek!” dedi.



Seda Sayan, annelerin önemini anlatırken yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hiç kimseyi annemle ilgili konuşturmadım, konuşturmam. Annem de bunu çok iyi bilir. Bu yüzden boşandığım oldu. Bunu da ilk defa söylüyorum. Anneme laf söyledi diye boşandım. Annem bizi ekran başında izliyor. Hayatımda böyle şeylerde yalan konuşmadım. Annem ya. Daha ne olabilir yani. Yaratandan sonra annem. Sen nasıl benim anneme laf söylersin. Ben bu yüzden boşandım. Boşanmalar gerçekleşiyor. Anneme söylediğin bana geliyor demektir."

SEDA SAYAN: ANNEME LAF SÖYLEDİĞİ İÇİN BOŞANDIM

