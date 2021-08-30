Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti

Seda Sayan'ın şubat ayında trafik kazası geçiren eniştesi Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle giderkenarkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu.

15 YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

'BEN ONU ÇOK SEVERDİM'



Seda Sayan eniştesi Coşkun Yıldız’ın vefatının ardından ilk duygularını şöyle dile getirdi…



"Mart ayından beri yaşam mücadelesi veriyordu. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında neredeyse ölü gibiydi. Orada bizim müsaademizle müdahale edildi. Beyin birkaç yerden kanama yaptığı için müdahale edildi. Sonra biraz kendine geldi hayata tutundu.Çok iyi bakıldı ama çok zayıf düştü hep elimiz üzerindeydi.



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