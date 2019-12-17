Sefirin Kızı gecenin en çok konuşulan dizisi oldu

Sefirin Kızı yayınlandığı ilk gece sosyal medyanın en çok konuşulan dizisi oldu.



AB, TOTAL VE 20+ABC1 hedef kitlede aldığı yüksek izlenme oranlarıyla reyting listesine başarılı bir giriş yaptı. Dizi, kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.



#sefirinkızı hashtag’inin yanında ayrıca dizi oyuncuları; Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu da en çok konuşulanlar listesine girdi ve gece boyunca etkileşim aldı.



Twitter’da, dünya ve Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alan ve binlerce mesajın atıldığı dizide Engin Akyürek (Sancar) ve Neslihan Atagül Doğulu’yu (Nare) ekranda görmeyi özlediklerini paylaşan izleyiciler ikilinin uyumunu ve oyunculuk performansını çok beğendi.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI

