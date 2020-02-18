Sefirin Kızı tüm kategorilerde birinci

Sefirin Kızı Star TV'de dün akşam yayınlanan 9. bölümüyle; tüm kişiler izleyici kitlesinde 9,60 izlenme oranı, 20,56 izlenme payı ile 20+ABC1’de 10,68 izlenme oranı, 21,47 izlenme payı ile AB izleyici kitlesinde 8,76 izlenme oranı ve 19,89 izlenme payı ile ilk sırada yer aldı.



9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Sefirin Kızı 9. bölümde Akın’a sırf Nare’yle ismi aynı cümlede geçtiği için ceza kesen sadıcının, o pisliğin adını ablasıyla aynı cümlede geçirdiğini duyan Gediz deliye döner. Hırsını Sancar’ı yumruklayarak çıkarır. Sancar ise Gediz’in yumruklarına karşılık vermez, cezasına razı olur. Ama köstebek olduğuna emin olduğu Müge’nin peşine düşmekten de geri kalmaz. Tabii ki Gediz’den gizleyerek.

Aynı anlarda Nare de Gediz’den gizli Müge’nin peşindedir, o da Müge’ye Akın’ın gerçek yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Farklı amaçlarla aynı hedefin peşine düşen Sancar’la Nare’nin yolları, aynı videoda kesişecektir. Güven Bey’in telefonundaki bu videoda, Akın’ın Montenegro’da Nare’ye saldırdığı, Nare’nin de Akın’ı bıçakladığı güvenlik kamerası görüntüleri vardır.

Güven Bey bu videoyu Sancar’a izleterek bir kuşla iki taş vurmak niyetindedir; Akın’ı mezara, Sancar’ı hapse göndermek.



BİNLERCE YORUM ALDI



Öte yandan, Sefirin Kızı, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasındaydı. Dizi hesaplarından paylaşılan #YanındaOlacağım etiketiyle sosyal medyada binlerce yorum paylaşıldı. Dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, yaptığı yorumlarla da duygularını ifade etti.

Sefirin Kızı, her Pazartesi saat 20.00’de Star’da